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Распространение коронавируса нового типа

Минтранс Белоруссии предлагает России сохранить авиасообщение между странами

Ранее РФ приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полетов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта

МИНСК, 26 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Россия должны сохранить авиационное сообщение между собой, несмотря на непростую ситуацию, связанную с распространением коронавирус. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора главы департамента Минтранса Артема Сикорского с первым заместителем министра транспорта - главой Росавиации Александром Нерадько.

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"Белорусская сторона придерживается позиции сохранения авиасообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерации с учетом тесных взаимоотношений двух государств", - отметил Сикорский, слова которого приводит пресс-служба белорусского Минтранса.

По ее данным, во время телефонного разговора сторонами была выражена "взаимная приверженность к сохранению воздушного сообщения между двумя странами".

РФ приняла решение о прекращении регулярных и чартерных полетов из российских аэропортов и в обратном направлении с 27 марта.

Ранее Россия запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Белоруссии. Российская сторона первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Белоруссию в течение 24 часов. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Белоруссии, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска.

За это время белорусской стороной были организованы четыре чартерных рейса авиакомпании "Белавиа" в московский аэропорт Внуково для доставки белорусских граждан домой. Первый борт 20 марта вывез из Внуково около 100 белорусов. Вторым чартером в ночь на 23 марта перевезены 82 человека, 24 марта - более 70 человек. Сегодня ночью в Минск чартером "Белавиа" из Внуково прилетели еще 138 человек.

Теги
БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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