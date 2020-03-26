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Распространение коронавируса нового типа

В Ростовской области разработают план мер по поддержке экономики в период пандемии

План первоочередных мероприятий представят главе региона Василию Голубеву в срок до 2 апреля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области разработают региональный план устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях дальнейшей угрозы распространения коронавируса. Об этом в четверг на заседании регионального заксобрания сообщил губернатор области Василий Голубев.

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"С учетом решений, принятых правительством Российской Федерации, начали работу. Дано поручение правительству Ростовской области в семидневный срок, то есть до 2 апреля, разработать и представить мне на утверждение план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Ростовской области в условиях, в которых мы сегодня, в условиях распространения коронавируса", - сказал Голубев.

Как отметил губернатор региона, план будет разработан с учетом решений, озвученных накануне президентом России Владимиром Путиным в телеобращении к гражданам, мер, принятых ранее правительством России, а также новых решений, которые продолжают поступать. В региональном плане, по словам Голубева, найдут отражения механизмы по обеспечению жителей области товарами первой необходимости, по поддержке оказавшихся в зоне риска отраслей экономики, в том числе малого и среднего предпринимательства.

"Для разработки плана предлагается создать оперативно рабочую группу, в которую, помимо членов правительства, должны быть включены представители законодательного собрания, управление Федеральной налоговой службы, Торгово-промышленной палаты, институтов развития и поддержки бизнеса", - отметил Голубев, уточнив, что предложения по составу рабочей группы должны быть сформированы в течение ближайших суток.

По словам Голубева, правительством региона уже собран набор предложений по мерам устойчивого развития региона в условиях угрозы распространения коронавируса. "До их принятия важно свериться с предпринимательским сообществом. Во-первых, понять востребованность мер, эффективность, какие сроки действия антикризисных мер оптимальны", - подчеркнул Голубев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская областьРаспространение коронавируса нового типа
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