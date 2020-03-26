Минтранс подтвердил выдачу ОАЭ разрешений авиакомпаниям России на пять вывозных рейсов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ и Росавиация подтвердили выдачу разрешений авиачастями ОАЭ на выполнение российскими авиакомпаниями пяти вывозных рейсов из Дубая. Об этом говорится в официальном Twitter Минтранса, также информацию ТАСС подтвердили в Росавиации.

"Пять российских авиакомпаний получили разрешения от официальных властей ОАЭ на выполнение вывозных рейсов", - сообщили в Росавиации.

Вывозные рейсы выполнят авиакомпании "Аэрофлот", Fly, "Победа", S7 и "Икар".

В пресс-службе "Победы" сообщили ТАСС, что вернуть клиентов домой планируют уже ночью.

"Победа" получила официальное разрешение на выполнение вывозного рейса Дубай - Москва, и уже сегодня ночью мы вернем домой наших клиентов", - отметили в "Победе".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ОАЭ разрешили вывезти застрявших в стране из-за коронавируса россиян пятью бортами. Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов для борьбы с распространением коронавируса. 25 марта стало известно, что авиавласти ОАЭ запретили самолету "Победы", который выполнял заранее согласованный рейс Москва - Дубай и уже находился в воздухе, совершить посадку в аэропорту Дубая. В итоге самолету пришлось вынужденно сесть в Махачкале. ОАЭ не выдавали разрешения на вывоз граждан РФ и другим российским авиакомпаниям.