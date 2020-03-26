Хуснуллин поручил контролировать ценообразование на стройматериалы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минпромторгу совместно с главами регионов в ежедневном режиме мониторить цены на стройматериалы в России, в случае необоснованного завышения необходимо обращаться в ФАС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба вице-премьера.

"Сегодня в рамках селекторного совещания я дал поручение Минпромторгу в ежедневном режиме мониторить цены на стройматериалы и в случае их необоснованного повышения обращаться в Федеральную антимонопольную службу", - приводит пресс-служба вице-премьера его слова.

Хуснуллин также дал поручение подключиться к этой работе регионам и провести оценку строительных мощностей и запасов стройматериалов. По его словам, необходимо не только обеспечить доступность стройматериалов в сложившейся экономической ситуации, но и создать задел, чтобы в дальнейшем работать в ускоренном режиме.