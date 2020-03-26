Выплаты по больничному будут составлять не менее одного МРОТ в месяц

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому пособия по временной нетрудоспособности будут рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Текст документа, внесенного во исполнение соответствующего поручения президента Владимира Путина, размещен в четверг в электронной базе данных нижней палаты.

"Если пособие по временной нетрудоспособности… в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда", - говорится в тексте.

Исходя из этого будет установлен размер минимальной выплаты за каждый день больничного: для этого размер МРОТ необходимо поделить на число дней в месяце, на который приходится больничный. Для определения суммы за весь больничный, который, как правило, составляет от нескольких дней до нескольких недель, указанную минимальную дневную выплату надо умножить на число дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце.

Законопроект внесен во исполнение поручение президента РФ, предложившего в среду в телеобращении к россиянам до конца текущего года рассчитывать выплаты по больничному исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Как сообщили в пресс-службе Минтруда РФ, повышение оплаты больничных листов в основном коснется работников с небольшой зарплатой или маленьким стажем работы, это около 2,3 млн россиян, расходы бюджета на эти цели составят порядка 7 млрд рублей.

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается, исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет - 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до пяти лет стажа работы, - 60% от среднего заработка. Поэтому у 2,3 млн работающих россиян при расчете оплаты больничных листов использовалась сумма меньше минимального размера оплаты.