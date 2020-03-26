{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кубань планирует в апреле запустить собственное производство медицинских масок

Мощность предприятия составит до 70 тыс. единиц продукции в день

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/ Власти Краснодарского края в апреле планируют запустить линию по производству медицинских масок мощностью до 70 тыс. единиц продукции в сутки, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края в четверг.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса предприятия Кубани, выпускающие средства для дезинфекции, перешли на 1,5-сменный режим работы. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, на данный момент объем выпускаемой продукции увеличен до 32 тонн в сутки. Ранее в регионе не было предприятий, производящих медицинские маски.

"Прорабатываем вопрос создания линии по производству масок. Планируем до 10 апреля уже провести пусконаладочные работы. Будет выпускать 60-70 тысяч масок в сутки", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца.

Уточняется, что на Кубани сейчас закупают защитные и дезинфицирующие средства для работников социальных служб, волонтеров, казаков, полиции, врачей, на эти цели выделены средства из резервного фонда региона, первая партия в количестве порядка 500 тысяч штук закуплена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
ЦБ разъяснил банкам, как работать в "выходную" неделю
Регулятор отмечает, что все дистанционные услуги должны работать в обычном режиме
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС