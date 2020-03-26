Кубань планирует в апреле запустить собственное производство медицинских масок

КРАСНОДАР, 26 марта. /ТАСС/ Власти Краснодарского края в апреле планируют запустить линию по производству медицинских масок мощностью до 70 тыс. единиц продукции в сутки, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края в четверг.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса предприятия Кубани, выпускающие средства для дезинфекции, перешли на 1,5-сменный режим работы. По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, на данный момент объем выпускаемой продукции увеличен до 32 тонн в сутки. Ранее в регионе не было предприятий, производящих медицинские маски.

"Прорабатываем вопрос создания линии по производству масок. Планируем до 10 апреля уже провести пусконаладочные работы. Будет выпускать 60-70 тысяч масок в сутки", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца.

Уточняется, что на Кубани сейчас закупают защитные и дезинфицирующие средства для работников социальных служб, волонтеров, казаков, полиции, врачей, на эти цели выделены средства из резервного фонда региона, первая партия в количестве порядка 500 тысяч штук закуплена.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.