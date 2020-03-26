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Рыбопромышленники предложили внести 53 компании отрасли в список системообразующих

Как сообщалось ранее, список компаний, включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики, расширен в 3 раза - с 200 до 600

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предлагает включить 53 крупнейших предприятия рыбного рынка в перечень системообразующих организаций российской экономики. Письмо с соответствующим предложением президент ВАРПЭ Герман Зверев направил в адрес первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, вице-премьера Виктории Абрамченко и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Предлагаем включить 53 предприятия рыбохозяйственного комплекса в перечень системообразующих организаций российской экономики, предусмотренный пунктом 4.8 Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 17 марта 2020 г.", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, список компаний, включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики, расширен в 3 раза - с 200 до 600. Соответствующее решение принято 20 марта на заседании правкомиссии по экономической политике. Включение компаний в перечень позволяет им получить доступ к льготному кредитованию и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию долгов и др.

Как пояснил Зверев, в предлагаемый перечень вошли крупнейшие добытчики, переработчики и оптовые трейдеры, на долю которых приходится около 50% отечественного вылова, производства и оборота оптовой торговли продукцией из водных биоресурсов, а их работа в значительной степени обеспечивает стабильное социально-экономическое положение прибрежных регионов.

Как сообщалось ранее, учитывая риски крупномасштабных сбоев в работе рыбохозяйственного комплекса России, вызванные пандемией коронавируса, 19 марта ВАРПЭ направила в адрес Белоусова обращение с просьбой принять неотложные меры по поддержанию финансовой устойчивости в отрасли с совокупным эффектом в 32 млрд руб. Среди них - введение электронного промыслового журнала, разрешение "незаходным" судам временно заходить в российские порты без уплаты ввозных таможенных пошлин, повторное рассмотрение изменений в закон о Госгранице, а также освобождение российских рыболовецких судов от прохождения контрольных точек при входе (выходе) из исключительной экономической зоны РФ.

"Сейчас в господдержке нуждаются все участники рыбного рынка. Включение добытчиков, переработчиков и оптовых трейдеров в перечень системообразующих предприятий в комплексе с ранее предложенными мерами по "точечному дерегулированию" смогут обеспечить бесперебойную работу отрасли, а также стабильность поставок рыбопродукции на внутренний рынок и уровня цен в ситуации с распространением коронавируса", - считает Зверев.

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