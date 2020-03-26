Российские IT-компании сообщают о задержках по выплатам от клиентов в период коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Члены крупнейшей в РФ ассоциации разработчиков софта "Руссофт", в которую входят 165 IT-компаний малого и среднего бизнеса, жалуются на задержки выплат по контрактам и связывают это с падением рубля и пандемией нового коронавируса. Затруднения могут привести к потере самого важного для отрасли ресурса - кадров, отметил, отвечая на вопросы ТАСС, глава ассоциации Валентин Макаров.

"Проблемой является то, что клиенты испытывают серьезные трудности, связанные с пандемией и с экономическим кризисом. А потому, как это обычно бывает в кризисы - <…> отказываются платить по тем контрактам, которые напрямую не связаны с их продажами. Особенно это характерно для госкорпораций, которые все больше задерживают платежи по контрактам с ИТ-компаниями. В результате у наших компаний не остается средств, чтобы исправно выплачивать зарплаты персоналу. Это может привести к оттоку сотрудников, а это самое страшное", - сказал собеседник агентства.

Макаров добавил, что инновационный малый и средний бизнес сейчас "является главной силой, осуществляющей цифровую трансформацию экономики". "Ее ослабление чревато замедлением цифровой трансформации в стране, а потому представляется, что государство должно обратить внимание на наши проблемы и оказать необходимую поддержку", - отметил он.

Некоммерческое партнерство "Руссофт", основанное в 1999 году, в настоящее время считается крупнейшим объединением разработчиков программного обеспечения в России. Штаб-квартира расположена в Петербурге.

Согласно последним данным, в мире новой коронавирусной инфекцией заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.