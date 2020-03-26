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Офисы Сбербанка будут работать по режиму выходного дня с 30 марта по 5 апреля

Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан на сайте отделения

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Офисы ПАО "Сбербанк" для физических и юридических лиц в период нерабочей недели будут работать по специальному графику, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Отмечается, что режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на его сайте. "28 марта, в субботу, все отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня, 29 марта, в воскресенье, офисы банка будут работать по стандартному режиму воскресенья. С 30 марта по 5 апреля офисы будут работать по режиму выходного дня", - указано в сообщении банка.

Банк указывает, что списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой.

"Сбербанк за два дня до списания напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций", - отмечается в пресс-релизе.

В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.

Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.

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