Шереметьево с 1 апреля закроет терминал D из-за снижения пассажиропотока

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Шереметьево с 1 апреля закроет терминал D на прилет и вылет из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

"С учетом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок с 00:00 1 апреля 2020 года терминал D будет временно закрыт на прилет и на вылет, - говорится в сообщении. - Оставшиеся международные рейсы на прилет и вылет из терминала D будут переведены в терминал F, внутренние - в терминал В".

Ранее аэропорт закрыл терминалы E и С.

"Шереметьево продолжит принимать пассажирские рейсы, вывозящие российских граждан на территорию РФ, а также международные рейсы, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ", - добавили в аэропорту.

В новость были внесены изменения (18:04 время мск) — добавлены подробности по тексту.