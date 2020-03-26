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Страны G20 вложат $5 трлн в экономику для преодоления финансовых последствий пандемии

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. /ТАСС/. Страны "двадцатки" вложат более $5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита глав государств G20, состоявшегося в четверг в формате видеоконференции.

"В настоящее время мы предпринимаем срочные и решительные меры для поддержки наших экономик, - отмечается в документе. - Мы направляем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и гарантий по противодействию социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии [коронавируса]".

Единый фронт

Страны "двадцатки" будут "выступать единым фронтом в борьбе против пандмеиии коронавируса", главными приоритетами станут "спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности". 

Помощь ВОЗ

Лидеры страны "Группы двадцати" договорились о выделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средств для борьбы с пандемией коронавируса. 

"Мы обязуемся предоставлять немедленно ресурсы в Фонд реагирования солидарности ВОЗ...", - отмечается в коммюнике. "Мы призываем все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица внести вклад в эти усилия", - говорится в заявлении.

Свободная торговля

Лидеры "Большой двадцатки" выступили за координированные действия по поддержке свободной, предсказуемой стабильной международной торговли в условиях пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.

"Мы привержены продолжению совместной работы для облегчения международной торговли и таких координированных ответных действий, при которых будет избегаться ненужное вмешательство в вопросы международных сообщений и торговли", - отмечается в трехстраничном документе.

"Мы подтверждаем нашу цель обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить наши рынки открытыми", - подчеркивается в коммюнике.

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