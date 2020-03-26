Производители упаковки выступают за самостоятельную реализацию РОП

НОВОСИБИРСК, 26 марта. /ТАСС/. Производители продуктов и упаковки выступают за самостоятельную реализацию инициативы правительства РФ о расширенной ответственности производителя (РОП) в части утилизации упаковки, согласно которой предлагается исключить имеющуюся сейчас возможность выбора между самостоятельной утилизацией и экологическим сбором, оставив только последний механизм. Самостоятельная утилизация или ее проведение подрядчиком позволит лучше контролировать расход средств на эти цели и избежать роста цен на упаковку, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС исполнительный директор ассоциации "Промышленность за экологию" (РусПЭК) Любовь Меланевская.

РОП существует в РФ с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, образовавшихся от него (преимущественно это упаковка). В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить новую концепцию РОП до 31 марта 2020 года. Проект концепции был внесен Минприроды в правительство 10 марта. Как сообщила в понедельник газета "Коммерсант", Минприроды предлагает отложить реформу до конца 2021 года, ссылаясь на пандемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию. При этом ОНФ выступил против переносов сроков реформы.

"С нашей точки зрения, самостоятельная реализация РОП является приоритетным способом исполнения нашей обязанности, которая заключается в том, [что необходимо] обеспечить сбор и утилизацию определенной доли упаковки, которая вышла на рынок вместе с продуктами. Почему мы сами хотим это делать? Мы при заключении прямых договоров, при работе через ассоциации видим напрямую, куда идут наши средства, сколько тысяч тонн отходов было на них переработано, где поставлены контейнеры для раздельного сбора", - сказала Меланевская.

Она отметила, что члены ассоциации, заключившие прямые договора с переработчиками, имеют возможность приехать на перерабатывающие мощности и провести аудит. По словам Любови Меланевской, с 2016 по 2019 год в рамках прямых договоров члены ассоциации переработали 700 тыс. тонн упаковки, при этом в 60 регионах страны было установлено 17 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов.

Руководитель по взаимодействию с органами власти по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Coca-Сola HBC Россия Антон Калтыгин также отметил, что самостоятельная реализация РОП позволяет компании в России, как и в других странах, понимать объемы сбора и переработки выпущенной упаковки.

Рост цен

Экологический сбор приведет и к повышению цен, поскольку его выплату нужно будет закладывать в стоимость упаковки и, как следствие, конечную цену продукта. Генеральный директор ООО "Сибирское стекло", международный эксперт стекольной отрасли Павел Бабошик сообщил, что российские заводы, производящие стеклотару, при реализации реформы РОП должны будут увеличить свои расходы на производство продукции.

"Для стекольной отрасли, 40 российских заводов, которые делают стекольную упаковку для молока, кофе, напитков, это значит, что эти 40 заводов на территории России должны увеличить свои расходы на 10,5 млрд рублей без НДС, с НДС - это 13 млрд рублей в год. И на это будут удорожаться продукты", - сказал Бабошик.

Меланевская добавила, что в случае стопроцентного введения нормативов утилизации для товаропроизводителей удорожание по упаковке без учета стеклотары составит 1-2% от себестоимости продукции (по данным на 2019 год), что негативно скажется на экономике предприятий, учитывая совокупное давление на отрасль.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.