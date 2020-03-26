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Распространение коронавируса нового типа

ЦУМ закроется на время объявленной в России выходной недели

Онлайн-магазин ЦУМа продолжит работать

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский ЦУМ с 28 марта по 5 апреля, на объявленной нерабочей неделе, временно закроется для посетителей, говорится в сообщении на сайте торгового центра.

"С 28 марта по 5 апреля ЦУМ и пункты выдачи заказов ЦУМа будут закрыты", - говорится в сообщении.

При этом онлайн-магазин ЦУМа продолжит работать.

Ранее был опубликован указ мэра Москвы Сергея Собянина о временном закрытии ресторанов, кафе, баров, а также непродовольственных магазинов в столице на период с 28 марта по 5 апреля.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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