Сбербанк предоставит кредитные каникулы до шести месяцев пострадавшим от коронавируса

"Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять "каникулы" по кредитным платежам на срок до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек. При этом для их получения не нужно посещать отделение банка. Подать заявление, а также предоставить подтверждающий документ можно на сайте банка", - сказал Греф, его сообщение опубликовано на сайте кредитной организации.

Греф также сообщил, что Сбербанк приступил к разработке дополнительных мер по поддержке клиентов, пострадавших от коронавируса.

"Во исполнение решений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Сбербанк приступил к разработке дополнительных мер по поддержке своих клиентов, которые оказались в непростой жизненной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции", - отметил он.

Глава госбанка заверил, что все сервисы по зачислению пособий и пенсий, а также других платежей будут работать бесперебойно в полном объеме в стандартном режиме.

При этом глава банка рекомендовал гражданам воздержаться от походов в офисы. "Если у вас есть необходимость посетить офис банка - актуальную информацию о режиме работы наших отделений всегда можно найти на сайте Сбербанка или в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", тем не менее рекомендую вам по возможности отдавать предпочтение дистанционным сервисам, в том числе сервисам Сбербанка и его экосистемы", - сказал он.

О вкладах и налогах

Дробление банковских вкладов в связи со введением налогообложения доходов от них является бессмысленным для физических лиц, поскольку налогом облагается вся совокупность накоплений, добавил глава Греф. "Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад отдельно, а совокупность ваших вкладов. Поэтому нет смысла дробить ваши вклады", - сказал он в эфире телеканала РБК.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что налог на доходы по банковским вкладам свыше 1 млн руб. начнет удерживаться с 2022 года; под его действие, таким образом, попадут доходы с вкладов, полученные в 2021 году.

Президент России Владимир Путин во время телевизионного обращения к населению 25 марта предложил установить для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн руб., налог на процентный доход в размере 13%.