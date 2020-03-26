Аэропорт Петербурга закрывает вход в терминал на третьем этаже и эстакаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково в четверг с 19:00 мск закрывает вход в пассажирский терминал на третьем этаже и эстакаду для подъезда к нему. Теперь вход и выход пассажиров будет осуществляться только с первого этажа. Об этом сообщили журналистам в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"В аэропорту Пулково с 26 марта 2020 года с 19:00 мск вход в пассажирский терминал на третьем этаже будет закрыт. Вход и выход будет осуществляться только через первый этаж", - говорится в сообщении.

В компании ТАСС пояснили, что закрытие терминала связано с оптимизацией процессов в аэропорту и с ситуацией с коронавирусом. В компании отметили, что теперь все пассажиры будут входить и выходить из аэропорта на первом этаже, а подняться в зал регистрации на третьем этаже смогут уже внутри здания по эскалатору. Въезд на транспортную эстакаду, по которой можно доехать до входа на третьем этаже, также закрыт.

Ранее в компании сообщали, что с 20 марта в Пулково закрылась северная посадочная галерея в пассажирском терминале, которая обслуживает часть международных рейсов.

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян. Московские аэропорты также ограничивают свою работу, например, в Шереметьево с 1 апреля закроется терминал D на прилет и вылет из-за снижения пассажиропотока на фоне ситуации с распространением коронавируса.