Справороссы предлагают ввести базовый доход для россиян, потерявших работу из-за пандемии

"Введение в течение срока действия пандемии и режима повышенной готовности на территории РФ, но не превышающего 12 месяцев, условного базового дохода в отношении граждан РФ, утративших заработок вследствие указанных обстоятельств в размере не менее 70 % от утраченного заработка", - говорится в документе.

Всего заявление содержит 17 мер. Среди них - установление карантинного режима и домашней изоляции на период с 30 марта по 5 апреля на всей территории страны, послабления для физлиц по уплате земельного налога, компенсация расходов граждан, находящихся на карантине, на уплату жилищно-коммунальных услуг и другие инициативы.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам в среду предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В частности, Путин поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, а также в ближайшие три месяца выплачивать семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.