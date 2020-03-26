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Минтранс и РЖД должны до 1 апреля представить план модернизации БАМа и Транссиба

Также в эти сроки необходимо сформировать методику распределения доступа угледобывающих компаний к перевозке грузов в условиях ограниченных пропускных способностей железнодорожного транспорта

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минтранс РФ должен совместно с РЖД до 1 апреля утвердить перечень объектов капитального строительства, необходимых для развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, следует из перечня поручений президента по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 4 марта 2020 года.

"Утвердить совместно с ОАО "РЖД" перечень объектов капитального строительства, необходимых для завершения мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных способностей не менее 180 млн т в 2024 году, а также мероприятий по расширению в 2021 году пропускных способностей участка Междуреченск - Тайше. Срок - 1 апреля 2020 года", - говорится в тексте поручений.

Кроме того, Минтранс и Минэнерго должны в эти сроки сформировать согласованную методику распределения доступа угледобывающих компаний к перевозке грузов в условиях ограниченных пропускных способностей железнодорожного транспорта.

Ранее РЖД и власти Кузбасса подписали ряд соглашений, которые предполагают, в том числе, экспорт угля в объеме 53 млн т в 2020 году в восточном направлении.

Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн т в год к уровню 2012 года. 

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