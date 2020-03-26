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Минсельхоз отмечает снижение цен на основные виды рыб за неделю

Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на живую рыбу составила 125,17 руб./кг

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Минсельхоз фиксирует снижение стоимости на основные виды рыб за прошедшую неделю. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз России на постоянной основе мониторит цены, а также производственные объемы и запасы основных категорий продовольствия. За прошедшую неделю цены на рыбу продемонстрировали снижение", - отмечается в сообщении.

Так, по данным Минсельхоза России, средняя цена сельхозтоваропроизводителей на живую рыбу 25 марта составила 125,17 руб./кг (без НДС), что ниже показателя предыдущей недели на 5,1%. Средняя стоимость рыбы мороженой неразделанной снизилась на 0,4%, до 83,11 руб./кг, сельди соленой - на 5,3%, до 130,47 руб./кг, цена филе рыбного увеличилась на 1,2%, до 670,21 руб./кг.

В Минсельхозе также сообщили, что в 2020 году показатель добычи водных биоресурсов растет по всем основным рыбохозяйственным бассейнам. Согласно данным отраслевой системы мониторинга, к 25 марта общий вылов составил более 1,27 млн тонн, что на 71,55 тыс. тонн, или на 6% больше уровня прошлого года.

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