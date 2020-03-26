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Эксперт: рост безналичных операций в СКФО связан с приемом карт в розничной торговле

Количество безналичных транзакций по картам приблизилось в регионах СКФО и ЮФО к 2,1 млрд операций, это больше данных 2018 года на 52%

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Жители и гости Северного Кавказа стали совершать больше безналичных операций с использованием платежных карт, поскольку в регионах округа увеличилось число предпринимателей розничной торговли, принимающих оплату картой. Такое мнение высказал ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, председатель общественного совета при Минкавказе РФ Азамат Тлисов.

Как сообщила в четверг пресс-служба Южного ГУ Банка России, количество безналичных транзакций по картам приблизилось в регионах СКФО и ЮФО к 2,1 млрд операций, что больше данных 2018 года на 52%.

"Есть несколько причин. Во-первых, у нас достаточно серьезно увеличилось число предпринимателей розничной торговли, которые применяют безналичный расчет. Во-вторых, во многом сами жители, участвуя в различных программах повышения финансовой грамотности, тоже имею уже достаточно хороший опыт использования платежных карт", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что за последние годы в субъектах СКФО увеличилось, в частности, число кафе и ресторанов, которые стали принимать безналичную оплату.

Еще одним важным фактором, по его словам, является то, что многие предприятия стали рассчитываться с работниками в безналичной форме. "Все это в комплексе дало такой зримый рост. Эти показатели говорят о том, что инфраструктура и система безналичных платежей в округе значительно улучшились за последнее время", - сказал собеседник агентства.

Однако Тлисов отметил, что пока еще общественный транспорт является исключением в регионах Северного Кавказа, поскольку не работает с безналичными платежами. "Но думаю, со временем ситуация изменится", - сказал он.

Данные банка

По данным Южного ГУ Банка России, более 1,6 трлн рублей потратили жители и гости Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, оплачивая платежными картами товары, работы и услуги в 2019 году. "Объем безналичных операций в двух округах вырос по отношению к 2018 году на 31%", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, доля безналичных оплат от общего числа операций по платежным картам превысила 80%, увеличившись на 7,3 п.п., а количество электронных терминалов, используемых для оплаты товаров и услуг, в ЮФО и СКФО превысило 360 тыс. устройств, что больше аналогичного показателя годичной давности на 23,5%.

По информации банка, активнее всего POS-терминальная сеть развивалась в Дагестане, Крыму и Севастополе - темпы прироста составили 55,6%, 55,5% и 50,2% соответственно.

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