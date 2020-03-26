Всемирный банк намерен предоставить $160 млрд помощи пострадавшим от коронавируса странам

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) намерен предоставить $160 млрд помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая на саммите лидеров Группы двадцати, прошедшем в формате видеоконференции. Пресс-служба банка распространила стенограмму его выступления.

"ВБ прилагает усилия для принятия неотложных мер в ответ на пандемию коронавируса <...> Наши цели заключаются в сокращении времени на восстановление [после пандемии], создании условий для экономического роста, поддержке малых и средних предприятий, а также обеспечения защиты бедных и уязвимых слоев населения. Вчера [25 марта] я представил нашему совету программу, которая может обеспечить финансовую помощь в размере $160 млрд в течение следующих 15 месяцев", - отметил Мэлпас.

Он также добавил, что ВБ "осуществляет новые проекты, связанные с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), в 56 странах". "В 24 странах мы реструктурируем существующие проекты, чтобы направить средства на чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения", - указал глава ВБ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем выступлении на саммите лидеров Группы двадцати указала на необходимость "финансовой помощи уязвимым домохозяйствам, крупному и малому бизнесу, чтобы они смогли оставаться на плаву и быстро вернуться к работе". "В противном случае потребуются годы, чтобы преодолеть последствия широкомасштабных банкротств и увольнений", - отметила руководитель МВФ. Она призвала международное сообщество также поддержать страны с развивающейся экономикой, чтобы они могли "преодолеть основную тяжесть кризиса и помочь восстановить экономический рост".

Георгиева также попросила лидеров G20 поддержать удвоение финансирования фонда, который составляет $50 млрд, направленного на оказание помощи бедным странам и странам со средним уровнем дохода в решении проблем, связанных с последствиями пандемии. Глава МВФ также призвала страны "двадцатки" резко увеличить объем ликвидности, как это было сделано во время мирового финансового кризиса 2008 года. Стенограмму ее выступления распространил МВФ.