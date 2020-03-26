{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Всемирный банк намерен предоставить $160 млрд помощи пострадавшим от коронавируса странам

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева указала на необходимость "финансовой помощи уязвимым домохозяйствам

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) намерен предоставить $160 млрд помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг президент ВБ Дэвид Мэлпас, выступая на саммите лидеров Группы двадцати, прошедшем в формате видеоконференции. Пресс-служба банка распространила стенограмму его выступления.

На эту тему
Итоговое заявление лидеров стран G20 по коронавирусу. Полный текст

"ВБ прилагает усилия для принятия неотложных мер в ответ на пандемию коронавируса <...> Наши цели заключаются в сокращении времени на восстановление [после пандемии], создании условий для экономического роста, поддержке малых и средних предприятий, а также обеспечения защиты бедных и уязвимых слоев населения. Вчера [25 марта] я представил нашему совету программу, которая может обеспечить финансовую помощь в размере $160 млрд в течение следующих 15 месяцев", - отметил Мэлпас.

Он также добавил, что ВБ "осуществляет новые проекты, связанные с COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), в 56 странах". "В 24 странах мы реструктурируем существующие проекты, чтобы направить средства на чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения", - указал глава ВБ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в своем выступлении на саммите лидеров Группы двадцати указала на необходимость "финансовой помощи уязвимым домохозяйствам, крупному и малому бизнесу, чтобы они смогли оставаться на плаву и быстро вернуться к работе". "В противном случае потребуются годы, чтобы преодолеть последствия широкомасштабных банкротств и увольнений", - отметила руководитель МВФ. Она призвала международное сообщество также поддержать страны с развивающейся экономикой, чтобы они могли "преодолеть основную тяжесть кризиса и помочь восстановить экономический рост".

Георгиева также попросила лидеров G20 поддержать удвоение финансирования фонда, который составляет $50 млрд, направленного на оказание помощи бедным странам и странам со средним уровнем дохода в решении проблем, связанных с последствиями пандемии. Глава МВФ также призвала страны "двадцатки" резко увеличить объем ликвидности, как это было сделано во время мирового финансового кризиса 2008 года. Стенограмму ее выступления распространил МВФ.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типаЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
Реклама на ТАСС
Bloomberg: США отложили тендер на закупку первой партии нефти для стратегического резерва
Первоначально тендер планировался на 19 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС