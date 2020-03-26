Nissan приостанавливает производство авто на заводе в Петербурге с 30 марта по 5 апреля

МОСКВА, 26 марта./ТАСС/. Nissan приостанавливает производство автомобилей на заводе в Петербурге с 30 марта по 5 апреля в связи с указом президента РФ об объявлении в стране нерабочей недели, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации и осуществлением мер по обеспечению здоровья работников, завод Nissan в Санкт-Петербурге приостанавливает производство автомобилей с 30 марта по 5 апреля 2020 года. Представительство Nissan в Москве также прекращает работу на этот период. Эти дни считаются оплачиваемыми выходными для сотрудников", - сообщил он.

Ранее завод также объявил о переходе на работу в одну смену в течение нескольких месяцев в связи с непростой ситуацией на авторынке.

По этой же причине о приостановке производства автомобилей объявили заводы Hyundai в Петербурге, предприятия группы "Соллерс" и калининградский завод "Автотор".

Также на фоне ситуации с коронавирусом несколько автоконцернов в РФ объявили о простоях. Заводы Volkswagen в Калуге (производство Tiguan, Polo и Skoda Rapid) и Нижнем Новгороде (контактная сборка Skoda Octavia и Skoda Kodiaq) уйдут в простой с 30 марта по 10 апреля. Groupe PSA приостановит работу завода в Калужской области с 1 по 3 апреля из-за перебоев в поставках на фоне коронавируса. Калужский завод по производству грузовиков Volvo также приостановит работу с 13 по 30 апреля.

Открытие завода Nissan в Санкт-Петербурге состоялось в июне 2009 года. Производственная мощность - 100 тыс. автомобилей в год. Завод выпускает три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи автомобилей Nissan в России в 2019 г. упали на 20%, до 65 тыс. шт. В феврале 2020 года компанией было продано 5,7 тыс. авто, что на 7% ниже прошлогодних результатов.

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