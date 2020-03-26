Bloomberg: США отложили тендер на закупку первой партии нефти для стратегического резерва

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики США из-за отсутствия одобренных Конгрессом ассигнований отложило тендер на закупку первой партии нефти для пополнения стратегического резерва страны. Об этом сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на попавшее в его распоряжение уведомление ведомства.

Первоначально тендер планировался на 19 марта и предусматривал закупку у американских компаний 30 млн баррелей нефти. Как поясняет агентство, Минэнерго США в принципе вправе использовать собственный бюджет для таких операций. Но в данном случае было решено обратиться в Конгресс за разрешением о выделении дополнительных средств на эти цели. Как только такое разрешение поступит, ведомство назначит новую дату тендера.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт 19 марта информировал, что запросил у Конгресса $3 млрд на закупку 77 млн баррелей нефти американского производства для стратегического нефтяного резерва страны. В ходе первого этапа решено закупить 30 млн баррелей, соответствующие предложения от компаний ожидались до 26 марта. Второй этап планировалось провести через 60-90 дней.

Американский стратегический нефтяной запас создан решением Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.