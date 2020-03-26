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НПЗ "Газпром нефти" обеспечат плановый выпуск нефтепродуктов за счет цифровых технологий

По всей группе компаний "Газпром нефть" на дистанционную работу перешло порядка 15% персонала, включая работников промышленных предприятий

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Московский и Омский НПЗ "Газпром нефти" обеспечат запланированный объем производства нефтепродуктов, несмотря на переход части персонала на удаленный формат работы в рамках мероприятий по противодействию распространению COVID-19, сообщает компания.

"Московский и Омский НПЗ, входящие в группу "Газпром нефть", продолжают обеспечивать плановый выпуск нефтепродуктов. Высокая степень автоматизации заводов позволяет персоналу управлять технологическим процессом дистанционно из операторных с соблюдением мер инфекционной безопасности", - отмечает компания.

По всей группе компаний "Газпром нефть" на дистанционную работу перешло порядка 15% персонала, включая работников промышленных предприятий, а штаб-квартире в Санкт-Петербурге - около 60% сотрудников, их число постоянно увеличивается. В приоритетном порядке на удаленную работу переведены все беременные женщины, сотрудники старше 60 лет, инвалиды и все кто имеет хронические сердечно-сосудистые и бронхо-легочные заболевания.

"Обеспечена непрерывность производственных процессов при переходе сотрудников на дистанционную работу. Расширены возможности для использования сотрудниками дома предоставляемых компанией технических устройств и программного обеспечения", - сообщает пресс-служба.

Принято также решение увеличить продолжительность рабочей вахты до 60 дней на удаленных объектах добычи нефти. "Работники, которые не смогли заступить на вахту в нормативные сроки в связи с продлением предыдущей, получат авансовые выплаты заработной платы", - добавили в компании.

Кроме того, прекращены командировки сотрудников за рубеж и существенно ограничены по территории РФ.

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