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Повышение ставки налога на дивиденды коснется только транзитных юрисдикций с 2021 года

Повышение ставки относится в первую очередь к компаниям, зарегистрированным на Кипре

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Повышение ставки налога на дивиденды затронет только транзитные юрисдикции и вступит в силу с 1 января 2021 года. Об этом говорится в материалах на официальном сайте Минфина.

"Изменения, которые планируются в части повышения ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов, коснутся только так называемых транзитных юрисдикций. Как правило, компании в таких юрисдикциях созданы для целей применения пониженных ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения", - говорится в материалах.

По данным Минфина, повышение ставки относится в первую очередь к компаниям, зарегистрированным на Кипре и в ряде других аналогичных юрисдикций.

"Указанные изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками", - говорится на сайте Минфина.

Планируется, что данные изменения вступят в силу с 1 января 2021 года и не будут распространяться на доходы, выплачиваемые из РФ в 2020 году, отмечают в Минфине.

Ранее президент Владимир Путин предложил установить налог за перевод дивидендов на зарубежные счета в размере 15%.

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