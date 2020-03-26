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В ФАС поступило более 1 тыс. жалоб на рост цен

Большинство обращений касаются "изменения цен на продукты питания" (гречневая крупа, рис, сахар-песок, мясо, геркулес, хлеб, мясо курицы, молоко, соль, манная крупа, макароны, горох, фасоль, подсолнечное масло), туалетную бумагу

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила более 1000 обращений граждан о росте цен на продукты питания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС России.

С 17 по 22 марта в ФАС поступило 600 обращений. "В ФАС России и ее территориальные органы продолжают поступать обращения граждан по вопросу стоимости продуктов питания и средств защиты от вирусов, а также по вопросам отсутствия в отдельных торговых сетях ряда социально значимых продуктов. За период с 17 по 26 марта 2020 года только в центральный аппарат ФАС России поступило около 1000 обращений граждан", - сообщили в ведомстве.

Большинство обращений касаются "изменения цен на продукты питания" (гречневая крупа, рис, сахар-песок, мясо, геркулес, хлеб, мясо курицы, молоко, соль, манная крупа, макароны, горох, фасоль, подсолнечное масло), туалетную бумагу.

Наибольшее количество обращений граждан поступили из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, но также и из других регионов России.

В ведомстве напомнили, что с 22 марта ФАС осуществляет ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты питания путем непосредственной фиксации цен в магазинах сетевой торговли. "При обнаружении значительных изменений цен как в розничной сети, так и со стороны оптовых поставщиков, мы проводим анализ обоснованности таких изменений и в случае установления признаков нарушения антимонопольного законодательства принимаем соответствующие меры, проводим проверки", - сообщили в ведомстве.

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