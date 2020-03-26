РСПП раскритиковал законопроект Минкомсвязи о больших данных

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал проект федерального закона о больших данных, проект которого разработан Минкомсвязи в рамках Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Это следует из письма президента РСПП Александра Шохина главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. Документ есть в распоряжении ТАСС, в пресс-службе РСПП агентству подтвердили его подлинность.

"Законопроект вводит излишнее регулирование для операторов больших данных, под категорию которых фактически попадает любое лицо, которое что-либо обрабатывает, в том числе неавтоматизированным способом", - отмечено в письме.

Кроме того, считают в РСПП, законопроект "не создает необходимых гарантий для ведения предпринимательской деятельности, основанной на создании и обработке больших объемов данных, а также механизмы защиты интеллектуальных прав на них". В Союзе также опасаются, что данный законопроект не защищает интересы общества, например, в части ограничения оборота данных о гражданах.

Законопроект в нынешней редакции, отметил Шохин, относит к большим данным практически любые данные, независимо от источника и способа их получения.

"Данный законопроект не может быть поддержан, поскольку создает неоправданные административные барьеры, не отвечает задачам развития цифровой экономики, а также Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года", - сказано в письме президента РСПП.

Союз предлагает привлечь представителей профильных рабочих органов РСПП к выработке предложений в законодательство, регулирующих отношения в сфере больших данных.

О проекте

Ранее издание РБК писало, что против законопроекта, разрабатываемого Минкомсвязью, выступила Ассоциация больших данных, куда входят крупнейшие российские банки, операторы связи и технологические компании - участники рынка big data. По их мнению, зарубежные компании все равно смогут игнорировать требования российского законодательства и продолжат разрабатывать на основе больших объемов пользовательских данных инновационные цифровые продукты, опережая российских конкурентов.

Поправки к закону, которые разрабатывает Минкомсвязь, определяют принципы обработки больших данных, порядок их хранения, права и обязанности операторов больших данных. Кроме того, проект подразумевает создание реестра операторов big data Роскомнадзором, который в том числе будет контролировать их обработку и оборот.