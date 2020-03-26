{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РСПП раскритиковал законопроект Минкомсвязи о больших данных

В этой редакции законопроект относит к большим данным практически любые данные, независимо от источника и способа их получения, отметил президент РСПП Александр Шохин

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал проект федерального закона о больших данных, проект которого разработан Минкомсвязи в рамках Национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Это следует из письма президента РСПП Александра Шохина главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. Документ есть в распоряжении ТАСС, в пресс-службе РСПП агентству подтвердили его подлинность.

"Законопроект вводит излишнее регулирование для операторов больших данных, под категорию которых фактически попадает любое лицо, которое что-либо обрабатывает, в том числе неавтоматизированным способом", - отмечено в письме.

Кроме того, считают в РСПП, законопроект "не создает необходимых гарантий для ведения предпринимательской деятельности, основанной на создании и обработке больших объемов данных, а также механизмы защиты интеллектуальных прав на них". В Союзе также опасаются, что данный законопроект не защищает интересы общества, например, в части ограничения оборота данных о гражданах.

Законопроект в нынешней редакции, отметил Шохин, относит к большим данным практически любые данные, независимо от источника и способа их получения.

"Данный законопроект не может быть поддержан, поскольку создает неоправданные административные барьеры, не отвечает задачам развития цифровой экономики, а также Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года", - сказано в письме президента РСПП.

Союз предлагает привлечь представителей профильных рабочих органов РСПП к выработке предложений в законодательство, регулирующих отношения в сфере больших данных.

О проекте

Ранее издание РБК писало, что против законопроекта, разрабатываемого Минкомсвязью, выступила Ассоциация больших данных, куда входят крупнейшие российские банки, операторы связи и технологические компании - участники рынка big data. По их мнению, зарубежные компании все равно смогут игнорировать требования российского законодательства и продолжат разрабатывать на основе больших объемов пользовательских данных инновационные цифровые продукты, опережая российских конкурентов.

Поправки к закону, которые разрабатывает Минкомсвязь, определяют принципы обработки больших данных, порядок их хранения, права и обязанности операторов больших данных. Кроме того, проект подразумевает создание реестра операторов big data Роскомнадзором, который в том числе будет контролировать их обработку и оборот.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
По данным газеты, Россия перенаправила поставки в Китай
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС