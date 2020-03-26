Росстат предложит перенести срок публикации некоторых статданных из-за длинных выходных

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Росстат готовит письмо в Минэкономразвития с предложением перенести сроки публикации отдельных статистических работ на срок не более пяти дней в связи с тем, что период с 30 марта по 3 апреля объявлен выходными днями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата.

"Росстат готовит письмо в Министерство экономического развития с предложением перенести сроки публикации отдельных работ, включенных в ФПСР (федеральный план статистических работ), на срок не более пяти рабочих дней", - говорится в сообщении.

Кроме того, Росстат продлил сроки предоставления отчетности в связи с выходными днями. "Перенос сроков предоставления отчетности связан с тем, что указом президента Российской Федерации период с 30 марта по 3 апреля объявлен выходными днями", - добавили в Росстате.

При этом еженедельная публикация об изменении цен (динамика ИПЦ) будет публиковаться в установленное планом статистических работ время. "То есть будет сдвинуто время только тех справок и публикаций, по которым респонденты должны направить отчетность в дни, объявленные выходными", - пояснили в ведомстве.

В Росстате отметили, что с 30 марта по 3 апреля статистическое ведомство и территориальные органы государственной статистики продолжат работу в штатном режиме.