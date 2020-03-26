Минэнерго США подтвердило приостановку закупки нефти для стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики США приостанавливает закупки дешевой нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва страны после того, как Конгресс отказался предоставлять финансирование. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщил представитель министерства.

По его словам, Минэнерго "отзывает свое предложение от 19 марта 2020 года" на закупку первой партии нефти. Ожидалось, что в рамках рассматриваемого в Конгрессе пакета стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса, законодатели выделят запрашиваемые Минэнерго $3 млрд на закупку нефти. Однако члены Конгресса отказались от такого шага. В ведомстве указали, что закупка будет произведена после соответствующего одобрения со стороны законодателей. Против выделения средств на финансирование закупки выступали демократы, которые хотели включить в пакет меры по защите окружающей среды, но им этого не удалось. Ожидается, что законодатели в ближайшее время вернутся к вопросу выделения средств на закупку нефти.

Как сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Минэнерго США Шейлин Хайнс, "американский энергетический сектор является главной движущей силой экономики страны и ему причинен значительный ущербу в результате воздействия COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) и манипуляций на мировом рынке". По ее словам, министр энергетики США Дэн Бруйетт "призывает Конгресс сотрудничать с администрацией США в целях скорейшего финансирования запроса президента" на закупку нефти американского производства для стратегического нефтяного резерва страны. Хайнс указала на необходимость "предоставить мелким и средним американским энергокомпаниям, а также их сотрудникам помощь, как и другим секторам экономики" страны.

Руководитель ведомства ранее сообщил, что запросил у Конгресса $3 млрд на закупку 77 млн баррелей нефти у пострадавших от падения цен на черное золото американских предприятий. На первом этапе решено закупить 30 млн баррелей, соответствующие предложения от компаний ожидались до 26 марта. Второй этап планировалось провести через 60-90 дней.

Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.