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WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

По данным газеты, Россия перенаправила поставки в Китай

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа саудовских официальных лиц и предпринимателей.

По их информации, в свете снижения спроса в Европе и США Саудовская Аравия с трудом находит новых покупателей нефти на этих рынках. Покупатели уже сталкиваются с проблемой нехватки хранилищ, из-за этого им сложнее приобретать дополнительные объемы, отмечает издание. "Сокращение цен [на нефть] Саудовской Аравией было направлено напрямую на завоевание российской доли рынка, в особенности в некоторых странах Европы, - отмечается в материале. - Однако, как отмечают трейдеры, России удалось перенаправить европейские поставки в Китай, где спрос медленно восстанавливается".

В материале сообщается, что спрос на нефть из Саудовской Аравии снизился также в Индии в свете распространения нового коронавируса. Согласно приведенным в материале оценкам, компаниям в королевстве нужно будет еще более снизить цены на нефть в следующем месяце, чтобы "сохранить конкурентоспособность" на европейских рынках.

Издание отмечает, что снизился спрос и на нефть, добываемую в Объединенных Арабских Эмиратах.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи после марта, когда истекают текущие договоренности. Оба государства намереваются в апреле наращивать добычу.

Теги
СШАРоссияКитайСаудовская Аравия
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