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Минпромторг заявил, что сервисы доставки не повышают тарифы для ресторанов

Некоторые планируют снижать тарифы для новых партнеров, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Провайдеры доставки из ресторанов не поднимали комиссию на свои услуги с сентября, некоторые из них планируют снижать тарифы для новых партнеров. Об этом ТАСС сообщили в Минпромторге.

"По имеющейся информации от рестораторов, завышения тарифов на услуги провайдеров по доставке еды нет, цена с сентября прошлого года стабильна. Более того, в ближайшее время планируется анонсирование некоторыми провайдерами информации по снижению стандартных тарифных ставок для новых подключившихся к платформе клиентов", - сообщили в ведомстве.

В Минпромторге также положительно оценили предложение субсидирования региональными властями стоимости доставки, поскольку это позволит расширить ассортимент доставляемых блюд за счет малорентабельных наименований в меню. "Что, конечно, можно оценить исключительно положительно в условиях недоступности привычного обслуживания в зале ресторана", - отметили в ведомстве.

В четверг первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече президента РФ Владимира Путина с предпринимательским сообществом сообщил, что попросил ФАС проверить сервисы по доставке еды на предмет завышения тарифов на фоне закрытия ресторанов и кафе из-за пандемии коронавируса.

ФАС в свою очередь подтвердила, что отправила запросы сервисам по доставке еды, и ожидает ответов на поставленные вопросы в ближайшее время для дальнейшего анализа ситуации на предмет нарушений.

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщал, что, по его данным, сервисы по доставке еды подняли цены, из-за чего сотрудничать с ними стало невыгодно.

Позиция сервисов

В Delivery Club и "Яндекс.Еда" ТАСС подтвердили, что не меняли условия работы сервиса с действующими партнерами.

Кроме того, в рамках пакета помощи малому бизнесу общей оценкой в 1 млрд рублей от Mail.ru Group сервис Delivery Club в одностороннем порядке снизил комиссию для новых партнеров.

"Мы приняли эти меры, чтобы помочь кафе и ресторанам максимально быстро адаптироваться к ситуации, поддержать бизнес и сохранить персонал", - сообщили в компании.

В "Яндекс.Еда" также отметили, что не будут увеличивать комиссию для ресторанов-партнеров.

"Сейчас все наши службы, которые взаимодействуют с ресторанами, перешли на круглосуточный режим работы, чтобы оперативно обрабатывать поток заявок на подключение от ресторанов. Срок подключения мы сократили с 7 дней до одних суток с момента предоставления всей информации. Все последние дни мы подключали по 200 с лишним ресторанов в сутки, в шесть раз больше обычного", - сообщили в компании.

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