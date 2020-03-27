Около 16% государственных информсистем имеют высокую степень открытости

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Счетная палата РФ совместно с экспертами АНО "Информационная культура" и Центра перспективных управленческих решений проанализировала степень открытости 50 государственных информационных систем (ГИС). Высокий показатель отмечается только у 16% систем, говорится в аналитическом докладе "Оценка открытости государственных информационных систем в России".

"Эксперты детально проанализировали 50 федеральных государственных информсистем и составили их рейтинг по уровню доступности информации и качеству данных в них. По итогам оценки только 8 ГИС (16%) попали в категорию с высокой степенью открытости, а 29 (58%) были отнесены к категориям с низкой открытостью или почти закрытым", - говорится в исследовании.

На сегодняшний день в России функционирует 876 информационных систем федерального уровня. По оценкам авторов доклада, суммарные расходы на них за 2017-2019 годы составили 60-75 млрд рублей, включая затраты на центры обработки данных и инфраструктуру электронного правительства. Это около 50-60% от всех IT-бюджетов госорганов.

"Счетная палата стремится к тому, чтобы ГИС в полной мере соответствовали принципам открытости, чтобы данные в них были доступны для работы и управленческих решений, и граждане могли ими пользоваться без ограничений", - отметил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, анонсируя доклад на московском Дне открытых данных.

Способы повышения открытости

Чтобы повысить показатели, авторы доклада рекомендуют усилить акцент на функциональной открытости ведомств, то есть на качестве собираемых и публикуемых данных, их доступности для потребителя. Кроме того, следует разработать и закрепить в законодательстве четкое определение термина "государственная информационная система", отделив это понятие от других типов информационных систем. По мнению экспертов, эффективным будет и закрепление обязательных требований к раскрытию данных в ГИС и усиление контроля за их соблюдением.

Создание единого ресурса для публичного мониторинга госрасходов на IT и, в частности, информсистем, также может улучшить показатель открытости.

"Раскрыть сведения ФГИС координации информатизации, в полном объеме в открытом доступе и в формате открытых данных", - рекомендуют эксперты.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить аналитический доклад зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко, а также в Минкомсвязь и обе палаты Федерального собрания.