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Продажи смартфонов Huawei серии P40 lite стартовали в России

Стоимость модели P40 Lite составит 19 999 рублей, а P40 Lite E - 12 999 рублей
Описание
© Пресс-служба Huawei

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Huawei открыл в России продажу смартфонов серии P40 lite. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Huawei объявляет о старте продаж серии смартфонов Huawei P40 lite. Жители России смогут с сегодняшнего дня приобрести одну из двух моделей P40 lite (стоимость 19 999 руб.) и P40 lite E (стоимость 12 999 руб.). Они имеют стильный выразительный дизайн и высокую производительность - все, что так нравится молодым продвинутым пользователям. Устройства будут продаваться в трех цветах: "полночный черный" (для обеих моделей), "ярко-голубой" и "ярко-зеленый" (для P40 lite)", - сообщили в компании. 

P 40 lite оснащен "умной" основной камерой с четырьмя объективами, 16 МП селфи-камерой - также с искусственным интеллектом, быстрой зарядкой, батареей на 4200 мАч и кнопкой питания со встроенным сканером отпечатков пальцев. "На задней панели смартфона расположена камера с четырьмя объективами, один из них имеет разрешение 48 МП для съемки качественных фото, второй - это ультраширокогольный объектив 8 МП, который удобно использовать для групповых фото. Третий и четвертый объективы имеют разрешение 2 МП, они предназначены для съемки художественных портретов с эффектом боке (размытым задним фоном) и для макросъемки", - сообщают в компании.

P40 lite E имеет основную камеру с тремя объективами, селфи-камеру с разрешением 8 МП и автоматическим распознаванием различных сценариев съемки, мощную батарею на 4000 мАч. Смартфон облачен в стильный корпус с космическими переливами на задней панели. В данной модели первый объектив основной камеры также, как и у P40 lite, имеет разрешение 48 МП, второй - широкоугольный сенсор для съемки объектов с улучшенной пропорциональностью на 8 МП и третий - на 2 МП для съемки портретов с эффектом боке. 

По данным компании, спрос на устройства серии P40 lite за первые три дня предзаказа оказался на 35% выше, чем количество предоплаченных заявок на модель 2019 года HUAWEI nova 5T.

В дополнение к смартфонам компания запускает сегодня предзаказ на умные часы Huawei Watch GT 2e, которые могут работать до двух недель без подзарядки. Смарт-часы проводят точный мониторинг пульса человека в режиме реального времени, отслеживают качество сна и отдыха, а также имеют 100 режимов тренировки. Их можно подключить к смартфону через приложение Huawei "Здоровье" и следить за показателями своего тела в динамике. Стоимость Watch GT 2e по предзаказу - 11 990 рублей.

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