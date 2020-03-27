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Распространение коронавируса нового типа
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Саммит ЕС поручил Еврогруппе разработать план восстановления экономики после пандемии

БРЮССЕЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Лидеры 27 стран - членов Евросоюза поручили Еврогруппе и Еврокомиссии разработать в течение 14 дней финансовый план восстановления экономики ЕС после пандемии вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель в четверг вечером по итогам саммита ЕС в формате видеоконференции.

"На данном этапе мы предлагаем Еврогруппе и Еврокомиссии представить нам свои предложения в течение двух недель. Эти предложения должны учитывать беспрецедентный характер шока от коронавируса, затронувшего все наши страны, и наши ответные меры будут усилены по мере необходимости, с дальнейшими инклюзивными действиями в свете происходящих событий, чтобы обеспечить всеобъемлющую реакцию", - сказал он.

Теги
Мишель, ШарльРаспространение коронавируса нового типа
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