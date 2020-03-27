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Продажи бытовой техники в России в денежном выражении выросли на 45%

По данным компании "Платформа ОФД", в России на электронику и бытовую технику средний чек покупки составил 7230 рублей

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Объем продаж электроники и бытовой техники на прошлой неделе в России в денежном выражении вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании IT-компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных).

"В России на электронику и бытовую технику средний чек покупки составил 7230 рублей, на 40% выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж в денежном выражении вырос на 45%", - говорится в исследовании.

В Москве средний чек покупки электроники и бытовой техники составил 13400 рублей, что на 70% выше, чем в 2019 году в то же время. Объем продаж в денежном выражении вырос на 56%.

Аналитики сравнили данные прошлой недели (16 - 22 марта 2020) и аналогичного периода 2019 года. "Платформа ОФД" ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков с более чем 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.

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Россия
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