Банки фиксируют первые обращения заемщиков на кредитные каникулы из-за коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские банки сообщили о первых обращениях пострадавших в результате распространения коронавируса заемщиков из розничного и корпоративного сегментов о реструктуризации кредита или предоставлении кредитных каникул. Пока таких обращений немного, сообщили кредитные организации, опрошенные ТАСС.

"Начиная с середины марта клиенты Росбанка стали обращаться к нам с просьбой о реструктуризации кредита в связи с потерей/сокращением дохода по причине пандемии. Среди причин - туристический бизнес, карантин после поездки заграницу, сокращение трудовой недели на предприятии и пр. На текущий момент мы фиксируем единичные случаи, когда клиент ссылается на влияние ситуации", - сообщила директор департамента аналитического менеджмента и развития отношений с клиентами Росбанка Екатерина Алиева.

По ее словам, в основном клиенты информируют банк о том, что испытывают временные трудности, указывая, что обеспечат погашение задолженности в ближайшее время.

"Зачастую работодатель клиента официальным письмом подтверждает изменения суммы дохода и перспективы восстановления бизнеса, а также мы на постоянной основе анализируем ситуацию в разрезе отраслей и региональной специфики и учитываем при индивидуальном подходе к каждому клиенту", - отметила она

В Промсвязьбанк на этой неделе также поступили первые обращения от заемщиков - физлиц, пострадавших в результате распространения коронавируса.

"Это единичные случаи - менее пяти человек, в основном ипотечные заемщики. В качестве подтверждения клиенты предоставляют приказы и справки от работодателя (о сокращении заработной платы, выходе в неоплачиваемый отпуск, переходе на сдельную работу и т. п.). По двум обращениям ипотечных заемщиков банк уже одобрил реструктуризацию. Еще несколько обращений находятся на рассмотрении", - сообщила пресс-служба банка, подчеркнув, что все обращения рассматриваются индивидуально.

Банк "Открытие" за последние несколько дней получил около 40 обращений от клиентов.

"В основном заемщики просят отсрочить платеж. При этом за все время только несколько человек назвали COVID-19 причиной своего обращения в банк. С каждым заемщиком в настоящий момент банк ведет индивидуальную работу по урегулированию ситуации", - указали в банке.

Обращения клиентов в связи с коронавирусом зафиксировал также Азиатко-Тихоокеанский банк (АТБ). "АТБ уже рассматривает в индивидуальном порядке обращения клиентов, имеющих кредит в банке и оказавшихся в сложном положении в связи с коронавирусом: оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина. Параллельно с этим мы работаем над мерами по поддержке таких заемщиков, они будут утверждены в самое ближайшее время. Среди них отмечу: отсрочку платежа по кредиту до полугода, отмена пеней и штрафов, пересмотр графиков платежей. Более того, прорабатываем возможность оформлять все это дистанционно", - отметил член правления АТБ, руководитель розничного блока Виктор Курнаков.

В МКБ ТАСС сообщили, что пока не зафиксировали роста заявок на реструктуризацию как со стороны физических лиц, так и со стороны юрлиц и ИП.

О ситуации

Банк России 20 марта утвердил ряд мер поддержки заемщиков - физических лиц, у которых диагностирован COVID-19. В дополнение к этой мере президент РФ призвал ввести "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам в случае снижения дохода физлиц на 30% и более.