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Экстренный саммит G20 по коронавирусу

Основные индексы на биржах Шанхая и Шэньчжэня растут после экстренного саммита G20

Индекс "Шанхай композит" вырос на 1,41%. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" вырос на 1,12%

ШАНХАЙ, 27 марта. /ТАСС/. Позитивная динамика наблюдается в пятницу на биржах материкового Китая после состоявшегося в видеоформате 26 марта экстренного саммита стран "двадцатки", на котором лидеры договорились выступить общим фронтом в борьбе с распространением нового коронавируса. Основные индексы на фондовых рынках Шанхая и Шэньчжэня выросли к концу промежуточной торговой сессии, свидетельствуют данные с их официальных сайтов.

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Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, вырос на 1,41%, до отметки 2803,99 пункта. В плюсе торгуются все основные "голубые фишки". Наибольший рост отмечен по сводным индексам компаний, занятых в таких сферах, как промышленность, недвижимость и потребление.

Подъемом котировок завершились промежуточные торги и на бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности на этой торговой площадке "Шэньчжэнь компонент" вырос на 1,12%, до 10269,02 пункта.

26 марта лидеры стран "двадцатки" заявили о намерении задействовать более $5 трлн долларов для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса для мировой экономики, а также договорились о необходимости координированных действий в целях поддержания свободной, предсказуемой и стабильной международной торговли.

Теги
КитайЭкстренный саммит G20 по коронавирусу
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