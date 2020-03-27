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Высокоскоростную магистраль Москва - Сочи могут построить к 2035 году

Объемы финансирования, сроки и параметры проекта пока неизвестны

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Сочи планируется завершить к 2035 году, говорится в транспортной стратегии РФ, которую в четверг рассмотрело правительство РФ (текст документа есть в распоряжении ТАСС). Как следует из поручений президента РФ Владимира Путина, правительство должно утвердить финальный вариант документа до 15 апреля.

"Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - (Юг)" (Москва - Тула - Воронеж - Краснодар - Сочи)... 2024 - 2035 годы", - говорится в стратегии. Объемы финансирования, сроки и параметры проекта будут уточняться, исходя из имеющихся финансовых и иных условий их реализации, уточняется в документе.

Строительство ВСМ в России обсуждается на протяжении многих лет. На данный момент официальное одобрение получил лишь проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Ранее глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров сообщал журналистам, что холдинг считает целесообразным начать строить в 2020 году ВСМ Москва - Нижний Новгород, для которой проектная документация уже готова. Строительство всей линии Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород, сказал Белозеров, планируется закончить в 2026-2027 годах. В транспортной стратегии указаны аналогичные сроки - завершить проект должны в 2027 году.

"Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва - Санкт-Петербург"... 2023 - 2027 годы", - говорится в документе.

Тем не менее, участок линии ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода в программу не вошел. В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне прошлого года Максим Акимов, занимающий тогда должность вице-премьера РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургБелозеров, Олег ВалентиновичАкимов, Максим АлексеевичКраснодарский крайНижегородская областьТульская областьВоронежская область
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