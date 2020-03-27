S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

"S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне "ВВВ-/А-3" и долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне "ВВВ/А-2". Прогноз по рейтингам - "стабильный", - говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что ранее были понижены прогнозы цены на нефть после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки - в ответ на ожидаемое сокращение мирового спроса "отчасти вследствие распространения пандемии коронавируса". При этом аналитики ожидают восстановления спроса на нефть во втором полугодии 2020 года и в 2021 году.

По мнению S&Р, взвешенная макроэкономическая политика, в том числе гибкий обменный курс и консервативное бюджетное правило, а также низкий уровень госдолга должны позволить экономике страны адаптироваться к внешним условиям.

В новость были внесены изменения (09:08 мск) - добавлены подробности.