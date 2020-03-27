{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со "стабильным" прогнозом

Как сообщили в агентстве, речь идет о рейтингах по обязательствам в иностранной и национальной валюте

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении пресс-службы агентства.

"S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне "ВВВ-/А-3" и долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - на уровне "ВВВ/А-2". Прогноз по рейтингам - "стабильный", - говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что ранее были понижены прогнозы цены на нефть после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки - в ответ на ожидаемое сокращение мирового спроса "отчасти вследствие распространения пандемии коронавируса". При этом аналитики ожидают восстановления спроса на нефть во втором полугодии 2020 года и в 2021 году.

По мнению S&Р, взвешенная макроэкономическая политика, в том числе гибкий обменный курс и консервативное бюджетное правило, а также низкий уровень госдолга должны позволить экономике страны адаптироваться к внешним условиям.

В новость были внесены изменения (09:08 мск) - добавлены подробности.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Продажи смартфонов Huawei серии P40 lite стартовали в России
Стоимость модели P40 Lite составит 19 999 рублей, а P40 Lite E - 12 999 рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС