Роскачество дало прогноз по стоимости вина в России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Рост цен на импортное вино из-за ослабления курса рубля будет постепенным, при этом дефицита вина на фоне пандемии коронавируса не ожидается. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Во время пиков с изменением курса рубля и валютных курсов в 2008 и 2014 годах цены на вино выросли быстро, напомнили в ведомстве: импортеры-поставщики информировали своих клиентов об изменениях в прайс-листах до нескольких раз за неделю. Однако в этот раз ситуация будет развиваться по-другому, поскольку российский винный рынок серьезно изменился: теперь значительная часть вина импортируется торговыми сетями напрямую, а на рынке идет жесткая конкуренция за покупателя.

"Подорожание будет, но произойдет оно постепенно. В первую очередь, поэтапного повышения цен стоит ждать на недорогие вина. Подорожание весьма вероятно будет плавным на 5-10% в течение первых недель. Если ситуация с курсами валют не нормализуется, через месяц-полтора возможно и более существенное повышение цен", - говорится в сообщении.

Учитывая это, а также то, что в основном потребители предпочитают недорогие столовые вина, которые не стоит долго хранить в домашних условиях, эксперты Роскачества не рекомендуют закупаться вином впрок. При этом если все-таки хочется сделать винные запасы, внимание стоит обратить на акционные вина, а также редкие вина с небольших виноделен, отмечают эксперты.

Помимо курсовых разниц, на винный рынок сейчас влияет непростая ситуация с логистикой из-за вводимых странами транспортных ограничений в качестве мер по сдерживанию распространения коронавируса нового типа. Логистика импортного алкоголя в Россию устроена так, что практически весь его объем проходит через Прибалтику, сообщили в Роскачестве. Там расположены склады, на которых на импортные вина наклеиваются российские акцизные марки, подтверждающие уплату косвенного налога. По данным ведомства, "в странах ЕС уже выстроились колонны из грузовиков, ожидающих очереди на проезд в сторону России и часть алкоголя до нашей страны может добраться с опозданием".

Однако российские импортеры запаслись вином еще до Нового года в связи с ростом акциза с 1 января 2020 года. Сейчас этот объем пригодится для того, чтобы компенсировать возможные перебои с доставкой, считают в Роскачестве.

"Возможны перебои с поставками вин отдельных производителей и даже целых стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Тем не менее, глобального дефицита вина на рынке в ближайшие месяцы ждать не стоит" , - считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, слова которого приводит Роскачество.

Российское вино

Валютная составляющая пока велика в цене бутылки российского вина, отмечает Роскачество, поскольку Россия пока импортирует большую часть виноградных саженцев, пробки, частично стеклянную тару, почти все типы винодельческого оборудования. Однако курс валюты влияет на российские вина намного меньше, чем на импортные. Кроме того, на некоторых крупных винодельнях есть достаточно большой запас вин двух последних урожаев, которые произведены еще при более низком курсе доллара и евро.

Кроме того, на рынке появляются новые проекты, которым выгодно привлечь покупателя стабильной ценой и успешнее конкурировать с импортным вином.

Что касается качества российских вин, то эксперты Роскачества рекомендуют обращать внимание на рекомендации "Винного гида России".

"В конце апреля начнется очередная акция "Дни российских вин" в торговых сетях, инициированная Минпромторгом России, Минсельхозом России и Роскачеством. Мы проанализировали рынок и выявили более 1,5 тыс. наименований вин из российского винограда. Этот большой бренд-лист передан торговым сетям, и наиболее многотиражные из этих позиций мы наверняка увидим на полках магазинов. В период роста спроса и объемов производства возможны некоторые проблемы с качеством, поэтому я советую выбирать российские вина, ориентируясь на рекомендации "Винного гида России" , - сказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, слова которого приводятся в сообщении.

Как хранить вино

Если вы приобрели вино про запас, не стоит хранить его на балконе - впереди жаркие месяцы. Вино стоит защитить и от прямых солнечных лучей, и от повышенной температуры.

Погреб на даче, если он есть, - это отличное место для винных запасов. Подойдет и любое темное и не жаркое место в квартире - кладовая или шкаф.

Более чувствительны к условиям хранения белые вина, их лучше выпить первыми, рекомендуют в Роскачестве. При этом стоит помнить, что умеренным потреблением эксперты считают максимум один-два бокала в день, отмечается в сообщении.

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