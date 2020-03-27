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Распространение коронавируса нового типа

Эксперты заявили, что дачный сезон в России наступил раньше срока

По их мнению, это связано с теплой зимой и коронавирусом

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Теплая зима и меры по борьбе с распространением нового коронавируса ускорили наступление дачного сезона - продажи товаров для дачи и загородного отдыха выросли по сравнению с прошлогодним показателем на 143%. Об этом говорится в исследовании e-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon, проанализировавшей 2,5 млн заказов и 5 млн поисковых запросов за февраль - март.

"Многие в этом году начинают дачный сезон раньше, планируя самоизоляцию за городом, на загородных участках. С одной стороны, ранняя весна способствует началу подготовки к дачному сезону на две недели раньше обычного; с другой стороны, возможная перспектива отсутствия заграничных поездок заставляет москвичей присматриваться к дачам в Подмосковье, которые к тому же дают возможность еще сильнее сократить количество контактов с внешним миром. С 10 февраля по 20 марта пользователи Ozon оформили на 143% больше заказов в категории "Дом и сад", чем в прошлом году", - говорится в исследовании.

"При этом 25% покупателей впервые сделали заказ на Ozon - очевидно, в целях безопасности многие дачники решили перевести подготовку к сезону из офлайна в онлайн", - отмечают эксперты.

В 2020 году дачники попробуют вырастить на своих участках не только традиционно популярные овощи и зелень (огурцы, томаты, тыкву и физалис, укроп, петрушку и лук), но и грибы. По данным специалистов, продажи грибниц и мицелий на Ozon выросли в три раза, чаще всего покупают шампиньоны и лисички.

Россияне, которым пришлось отказаться от путешествий за рубеж, обустраивают зоны отдыха на дачах: продажи газона выросли на Ozon на 200% относительно аналогичного периода прошлого года, садовой мебели - на 222%, причем самые высокие темпы роста в марте показали шезлонги и большие каркасные бассейны - в 10 и 12 раз относительно прошлогоднего уровня. Продажи мангалов выросли на 124%, гриля и барбекю - на 150%, а приборов для приготовления пищи - на 110%.

Многие планируют ремонтные работы: продажи красок для наружных работ выросли на 372%, а дверей - на 185%. Также дачники обновят сантехнику - часто покупают краны, смесители и лейки для душа, следует из исследования.

Не забывают пользователи и про детей - в этом году на 40% чаще покупают декоративный газон для спортивных полей, детских и игровых площадок, а продажи детских площадок, уличных спортивных комплексов и детских городков выросли за последние семь дней на 250%.

Лопаты и биотуалеты

С начала марта спрос на товары для дачи, сада и огорода на маркетплейсе "Беру" поднялся почти на 40%, говорят аналитики площадки. "За аналогичный период прошлого года интерес к категории вырос всего на 4%", - отмечают специалисты.

Они зафиксировали, в частности, аномальный интерес к биотуалетам - за месяц количество заказов увеличилось в девять раз. В категории садового инвентаря пользователи чаще всего закупались лопатами, а в марте также начали активно приобретать канистры, садовые щетки, метлы и вилы. Спрос на эти категории вырос почти в два раза.

Также популярностью пользовались семена, особенно для выращивания овощей (зелень, томаты). Резкий рост спроса был зафиксирован и на товары для пикника: дрова, мангалы, решетки и уголь. "Интерес к этим категориям с начала марта увеличился почти в три раза. В прошлом году за аналогичный период спрос на мангалы увеличился менее чем в полтора раза", - говорят эксперты.

Кроме того, на "Беру" вырос спрос и на товары для туризма и отдыха на природе. "За этот месяц интерес к лодкам и катамаранам подскочил в пять раз. В два раза увеличился спрос на туристические горелки и походную мебель, в полтора раза - на фонари. В прошлом году на эти категории повышения спроса зафиксировано не было", - отмечают аналитики.

Пользователи в этом году стали уделять больше внимания оформлению дачных участков: более чем в два раза вырос спрос на гамаки и садовые фигурки, в три с половиной раза - на качели, заборчики, сетки и бордюрные ленты, рассказали специалисты "Беру".

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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