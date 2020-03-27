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"РЖД Логистика" и UTLC ERA начали отправки санкционных грузов транзитом через РФ

Первый груз был на "первой миле" транспортирован из Нидерландов в Дуйсбург, а затем железнодорожным транспортом отправлен в Китай

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Дочерний оператор РЖД ("РЖД Логистика") и UTLC ERA начали отправки санкционных грузов из Европы в Китай транзитом через Россию с использованием электронных "пломб", говорится в сообщении "РЖД Логистики".

Первый груз - замороженный лосось - был на "первой миле" транспортирован из Нидерландов в Дуйсбург, откуда железнодорожным транспортом 21 марта был отправлен в Китай. В настоящее время он уже пересек границу России и далее проследует в составе ускоренного контейнерного поезда в Сиань, откуда автотранспортом отправится грузополучателю в Шанхай.

Маршрут транспортировки рефрижераторного контейнера проходит через Белоруссию и Казахстан по одному из базовых маршрутов UTLC ERA. Навешивание электронных пломб будет проводиться под руководством сотрудников территориальных центров фирменного транспортного обслуживания РЖД на железнодорожной станции Смоленск-Сортировочный, снятие - на станции Карталы I.

"В Китае растет спрос на иностранные продукты питания. Во многом это вызвано ростом потребления и покупательской способности среди населения КНР, появлением в стране "среднего класса". Европа как грузоотправитель также заинтересована в данных отправках, наши сервисы открывают для них новые рыночные возможности по доставке своих товаров в максимальной сохранности и в гарантированные сроки. В ближайшем будущем мы также протестируем отправку транзитного груза по Северному транзитному маршруту через Забайкальск", - отметил генеральный директор компании Дмитрий Мурев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

О транзите "санкционных" грузов

Российские и международные перевозчики с июля 2019 года должны были получить возможность перевозить "санкционные" товары через РФ транзитом при использовании электронных навигационных пломб. Речь идет о перевозках автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ограничения на ввоз в Россию определенных товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза были введены в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции, введенные в связи с событиями на Украине. Под запрет попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция из этих стран. Позднее эти меры неоднократно продлевались и действуют по сей день.

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