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Распространение коронавируса нового типа

"Аэрофлот" за 12 дней вернул в Россию около 53 тыс. человек

За прошедшие сутки авиакомпания вывезла порядка 500 россиян из разных городов мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Рейсами авиакомпании "Аэрофлот" в период с 14 по 26 марта в Россию были возвращены около 53 тыс. человек, сообщила в пятницу пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова в эфире телеканала "Россия-24".

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"Всего в период с 14 по 26 марта рейсами авиакомпании в Россию вернулись около 53 тыс. человек", - сказала она.

Спивакова отметила, что за прошедшие сутки "Аэрофлот" вывез порядка 500 россиян из разных городов мира.

"Накануне наша компания совершила финальные рейсы из Лиссабона и получила разрешение на организацию рейсов из Дубая, так что сегодня мы продолжим вывозить пассажиров из ОАЭ", - добавила пресс-секретарь авиакомпании.

Из-за распространения коронавирусной инфекции с 27 марта Россия закрывает регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики будут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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