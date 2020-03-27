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Российские авиакомпании за два месяца увеличили перевозки на 6,6%

При этом пассажиропоток "Аэрофлота" сократился на 4,9%

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании за январь - февраль 2020 года увеличили перевозки пассажиров по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года на 6,6%, до 16,8 млн пассажиров, следует из статистических данных, опубликованных на сайте Росавиации.

Так, пассажиропоток "Аэрофлота" сократился на 4,9%, до 5,1 млн пассажиров. S7 - напротив, увеличился на 67%, до 2,6 млн пассажиров (недавно в S7 была интегрирована дочерняя "Глобус", которая раньше занималась исключительно внутренними перелетами под брендом S7). "Победа" увеличила пассажиропоток почти на 33%, до 1,7 млн пассажиров, "Уральские авиалинии" - на 16%, до 1,3 млн пассажиров. "Россия" снизила перевозки на 12,4%, до чуть более 1 млн пассажиров. При этом крупнейшая в России грузовая "Эйр Бридж Карго" снизила перевозки почты и грузов на 25% до 52,86 млн тонн.

В феврале началась первая волна ограничений авиасообщения: тогда были ограничены полеты в Китай, Южную Корею, Иран. Наиболее массово авиакомпании затронули ограничения полетов в Китай, в течение февраля они еще выполняли чартерные вывозные рейсы.

Как следует из статистики за февраль, авиакомпании нарастили перевозки на международных линиях на 4,2%, до более 3 млн пассажиров.

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