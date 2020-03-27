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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,4%. Евро - на 0,7%

Российский рубль ослабел по отношению к доллару до 77,8 рубля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российский рубль на открытии торгов Московской биржи ослабел по отношению к доллару на 0,4% и достигал отметки в 77,8 рубля, к евро - на 0,7%, в моменте достигая 85,97 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:12 мск курс доллара замедлил рост по отношению к рублю и торговался на уровне 77,71 рубля (+0,3%), а курс евро рос на 0,5% - до 85,82 рубля.

В свою очередь, стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в мае 2020 года опустилась до $26,19 за баррель (-0,6%), а цена июньского фьючерса снижалась на 0,2% - до $28,6 за баррель. Цена на нефть марки WTI находилась на уровне $22,77 за баррель (+0,8%).

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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