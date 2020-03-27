"Роснефть" за 26 марта в рамках buyback выкупила 1 млн акций и 494 тыс. GDR

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Компания "Роснефть" в рамках buyback (обратный выкуп) 26 марта выкупила с рынка 1 млн обыкновенных акций и 493,989 тыс. GDR (глобальные депозитарные расписки), говорится в материалах компании.

Покупка бумаг осуществляется на 100%-ную "дочку" "Роснефти" - "РН-Капитал".

Ранее "Роснефть" выкупила 750 тыс. акций и 750 тыс. GDR. Банком-агентом программы приобретения акций выступает UBS.

23 марта 2020 года стало известно, что совет директоров "Роснефти" принял решение изменить параметры обратного выкупа акций на фоне волатильности рынка нефти.

Совет директоров "Роснефти" в августе 2018 года одобрил параметры первой в истории компании программы приобретения акций на открытом рынке на сумму до $2 млрд, рассчитанной до конца 2020 года.