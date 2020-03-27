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Распространение коронавируса нового типа

Международный янтарный форум под Калининградом перенесли на сентябрь

Мероприятие должно было состояться с 18 по 21 июня на площадке театра эстрады "Янтарь Холл" в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД, 27 марта. /ТАСС/. "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, контролируется госкорпорацией "Ростех") сообщил о переносе Международного форума янтарной отрасли Amberforum с июня на сентябрь. Решение принято в связи ситуацией с распространением коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба комбината.

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Форум должен был пройти с 18 по 21 июня на площадке театра эстрады "Янтарь Холл" в курортном Светлогорске.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире и трудно прогнозируемым развитием событий мы решили отказаться от проведения форума в июне. Amberforum перенесен на 3-6 сентября. Даты определены в рамках консультаций с нашими партнерами, в том числе с участниками выставки-продажи янтарных изделий", - сказал генеральный директор КЯК Михаил Зацепин, слова которого приводит пресс-служба.

Форум должен был пройти в этом году в пятый раз. Его планировали посвятить вопросам использования янтаря и содержащихся в нем полезных веществ в медицине, косметологии, санаторно-курортной отрасли и других сферах, связанных со здоровьем. Об участии в нем предварительно заявили более 50 производителей, работающих в янтарной отрасли, и свыше 5 тыс. человек. Также были запланированы аукционы по продаже янтарных самородков весом свыше одного килограмма.

"Калининградский янтарный комбинат" образован 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Это единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90 % мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Комбинат проводит Международный экономический форум янтарной отрасли ежегодно с 2016 года. Главная цель мероприятия - способствовать созданию мирового янтарного центра в РФ, на территории Калининградской области.

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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