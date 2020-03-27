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ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки

Здание ФАС РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание ФАС РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки - Артемьев.

Новость дополняется

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Россия
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