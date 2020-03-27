ФАС выявила признаки картельных сговоров на рынке гречки

Российские банки отмечают рост заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов

Это связано с предложением ввести налог в 13% на доходы по вкладам или инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей, отметили в Ассоциации банков России

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