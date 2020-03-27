Минэнерго оценило влияние коронавируса на снижение цен на нефть

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Справедливой ценой нефти для рынка сейчас является $45-55 за баррель, такая цена оптимальна для роста спроса, но не позволяет расти сланцевым проектам. Такое мнение замминистра энергетики Павел Сорокин высказал на круглом столе по рынку нефти клуба "Валдай".

"На наш взгляд, справедливая цена, которая позволяет рынку функционировать, она сейчас находится в диапазоне $45-55 за баррель. Она не дает прирастать дорогим проектам, но при этом позволяет спросу стабильно расти", - сказал Сорокин. По его мнению, без учета влияния коронавируса, вклад которого в падение цены оценивается в $25 за баррель, стоимость нефти варьировалась в этом диапазоне сейчас.

"Наш анализ еще в феврале показывал, что кардинально повлиять на ситуацию в условиях распространения коронавируса невозможно. То сокращение добычи, которое обсуждалось, сначала на 600 тыс., потом на 1,5 млн баррелей, это капля в море по сравнению с тем ударом, который вирус нанес по мировой экономике. Как мы видим, снижение спроса достигает 10-15 млн баррелей в сутки, это несопоставимо. И предпринимать действия, которые не принесут эффекта, это нерационально", - высказался Сорокин.

В Минэнерго отметили, что сокращение добычи на 1,5 млн б/с в рамках ОПЕК+ было бы не оптимально в условиях падающего спроса.