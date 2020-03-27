ЦБ разрешил не публиковать в нерабочую неделю списки аффилированных лиц и отчетность

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Банк России в связи с объявлением следующей недели нерабочей перенес сроки раскрытия списков аффилированных лиц и годовой отчетности эмитентов ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"В связи с указом президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" Банк России информирует о переносе сроков обязательного раскрытия информации эмитентами ценных бумаг. Эмитенты должны раскрыть список аффилированных лиц за I квартал 2020 года не позднее 07.04.2020, а годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год должна быть опубликована не позднее 09.04.2020", - отмечается в сообщении.

В обращении к гражданам РФ 25 марта президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил глаа государства. По его словам, самое безопасное сейчас - это побыть дома. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, до воскресенья, 5 апреля. При этом будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медицинские учреждения и аптеки, магазины, банки, транспорт, органы власти всех уровней.