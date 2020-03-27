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Российские банки отмечают рост заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов

Это связано с предложением ввести налог в 13% на доходы по вкладам или инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей, отметили в Ассоциации банков России
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские банки фиксируют рост заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть в распоряжении ТАСС).

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25 марта президент России Владимир Путин предложил ввести налог в 13% на доходы по вкладам или инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей. Позднее министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что налог начнет удерживаться с 2022 года и будет взиматься с дохода, полученного в 2021 году.

"По сообщениям членов ассоциации, начиная с 25 марта наблюдается существенное увеличение со стороны клиентов - физических лиц заявок на закрытие вкладов и поручений на снятие наличных денежных средств со счетов. Такое поведение связано с озвученным введением налога в размере 13% на процентный доход для вкладчиков, чей размер банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей", - отмечается в письме.

Ассоциация указывает, что "отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное - информацию о плательщиках этого налога создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации".

"Это может спровоцировать "набег" на банки, первые признаки которого уже видны", - предупреждают в АБР.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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